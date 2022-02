Guerre en Ukraine : Pourquoi l’UE est si frileuse à l’idée de priver la Russie de Swift

Craignant pour leur approvisionnement énergétique, plusieurs pays du continent hésitent à prendre une mesure radicale contre Moscou.

«Arme nucléaire»

Swift, acronyme de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, est une société basée à Bruxelles. Elle est donc soumise au droit belge et européen. Fondée en 1973, elle est l’un des plus importants réseaux de messagerie bancaire et financière, permettant les règlements interbancaires entre les établissements financiers du monde entier. Selon le site de l’association nationale russe Rosswift, la Russie est le deuxième pays après les États-Unis en nombre d’utilisateurs de ce système, avec quelque 300 banques et institutions russes membres.