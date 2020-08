il y a 31min

GUIDE AUTO «20 MINUTES» Pourquoi me faut-il plus de carburant en Allemagne?

Bruno se demande pourquoi sa consommation est bien plus élevée en Allemagne qu’en Suisse. Est-ce lié à la qualité du carburant, qui diffère d’un pays à l’autre?

de Markus Peter

On peut s’attendre de manière réaliste et technique à une surconsommation de 3% pour l’E10 par rapport à l’essence sans ajout de bioéthanol. Getty Images

Question de Bruno à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Je roule souvent en Allemagne avec ma voiture. En faisant le plein récemment, j’ai remarqué que je consomme plus d’essence en Allemagne qu’en Suisse. J’achète de la super E10 et de la super en Allemagne. L’autonomie de l’essence sans plomb, avec laquelle je fais le plein en Suisse, dépasse celle de l’E10 d’environ 150 kilomètres et celle de la super de près de 100 kilomètres. Le problème ne peut dépendre de ma façon de conduire. Je veille à ce que le régime du moteur n’excède pas les 3500 tours par minute. Y a-t-il une explication?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Bruno,

Honnêtement, ces différences d’autonomie me paraissent très grandes. En faisant l’hypothèse que l’autonomie de la voiture est de 1000 km en Suisse pour un plein, tu perdrais 10% et même 15% d’autonomie. Je ne me l’explique pas, à moins que tu ne roules tout le temps à 150 km/h sur les autoroutes allemandes au lieu de 120 km/h en Suisse. Mais la vitesse est la même en Allemagne et en Suisse si tu roules au même régime (et avec le rapport le plus élevé).

On peut s’attendre de manière réaliste et technique à une surconsommation de 3% pour l’E10 par rapport à l’essence sans ajout de bioéthanol. La densité énergétique du bioéthanol est en effet égale à environ deux tiers de celle de l’essence, si bien qu’il faut injecter plus de carburant pour obtenir les mêmes performances. Comme l’essence suisse contient souvent une part de bioéthanol de 5%, la différence peut aussi être plus faible, c’est-à-dire se situer entre 1% et 2%.

L’UPSA est l’association des garagistes suisses. Quelque 4000 entreprises comptant 39’000 collaborateurs au total (dont 9000 jeunes en formation initiale et continue) veillent à ce que nous puissions circuler de manière fiable, sûre et écoefficiente. L’équipe d’experts qui répond à vos questions est composée de: Markus Aegerter (Commerce et Prestations), Olivier Maeder (Formation), Markus Peter (Technique et Environnement) et la juriste de l’UPSA, Olivia Solari (Droit).

Je ne peux donc pas répondre à ta question concrètement. Tu trouveras ci-dessous quelques différences fondamentales entre les qualités de carburant:

1. La résistance à la détonation qu’indique l’indice d’octane: en Suisse, nous utilisons le plus souvent de la sans-plomb 95, qui correspond à la «super» en Allemagne. La sans-plomb 98 correspond à la «super plus» en Allemagne. Il existe aussi des carburants (plus chers) affichant des indices d’octane de plus de 100, mais ils ne valent pas le coup pour des utilisateurs ordinaires de moteurs à essence.

2. La proportion de bioéthanol ajouté: en Suisse, jusqu’à 5% d’éthanol peut être ajouté à la sans-plomb 95 ou 98 sans aucune indication particulière. L’E10 allemande, qui reste sujette à controverse et qui ne représente qu’environ 15% du carburant acheté, contient entre 5 et 10% de bioéthanol.

3. En fonction de la marque et de la qualité du carburant, divers adjuvants sont mélangés au produit pour mieux protéger le moteur de l’usure ou pour améliorer la consommation de carburant.