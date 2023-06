Couloir de secours: Pourquoi ménager un couloir de secours est souvent oublié?

Depuis 2021, il est obligatoire de former un couloir de secours à titre préventif dès que la circulation est bloquée. Or, presque personne ne le fait. Si l'on regarde à l'étranger, cela pourrait malheureusement aussi être dû au montant des amendes.

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Il y a de plus en plus d'embouteillages ou de forts ralentissements sur les autoroutes. Pourtant, il est rare de voir les usagers de la route ménager un couloir de secours. Certains le font, mais ce n'est généralement pas le cas. Je me demande pourquoi, n’est-ce pas obligatoire?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*

C'est prescrit, mais malheureusement, le couloir de secours ne fonctionne souvent que moyennement. Et ce, bien qu'il soit obligatoire depuis 2021 d’en former un à titre préventif en cas de bouchon sur les autoroutes et les semi-autoroutes à plusieurs voies (au lieu d'attendre l'arrivée des véhicules d’intervention, comme c’était le cas auparavant). Malheureusement, cela semble aussi avoir un rapport avec le montant des amendes: si on ne le fait pas chez nous, cela coûte 100 francs. En Allemagne ou en Autriche par exemple, cela fonctionne bien depuis que les amendes y ont été drastiquement augmentées. L'Allemagne facture 200 euros et jusqu'à 320 euros en cas d'entrave ou de mise en danger (plus la perte du permis de conduiret!); en Autriche, ce montant dépasse même 700 euros et peut s’élever jusqu’à près de 2200 euros.

Les changements de voie inutiles dans les embouteillages sont de véritables tueurs de couloirs de secours. Experts en mobilité de Viva

Les erreurs les plus fréquentes: le couloir entre la voie la plus à gauche et celle à sa droite n'est pas formé dès que l'on roule au pas, mais seulement dans les embouteillages, à l’approche des gyrophares. Mais si l'on ne respecte pas une distance suffisante avec le véhicule qui précède, il est difficile de manœuvrer. Souvent, après le passage d'un véhicule d’intervention, le couloir est refermé, alors que d'autres véhicules de secours suivent généralement. Les changements de voie inutiles dans les embouteillages sont de véritables tueurs de couloirs de secours, tout comme le respect des lignes de sécurité: pour former un couloir de secours, on peut par exemple emprunter la ligne de gauche. La bande d'arrêt d'urgence devrait idéalement rester libre en tant que réserve, mais si nécessaire, on peut aussi l'utiliser pour former un couloir.

Plus les automobilistes à former un couloir de secours sont nombreux, plus les chances que tous le fassent sont élevées. Experts en mobilité de Viva

Il est important en ce qui concerne le couloir de secours de ne pas penser que «si les autres ne le font pas, je ne le fais pas non plus», mais plutôt de montrer l'exemple inverse. Plus les automobilistes à ménager un couloir de secours sont nombreux, plus les chances que les autres feront de même sont élevées. C’est d'ailleurs une observation étonnamment fréquente sur les axes de transit comme la route du Gothard: les voitures allemandes ou autrichiennes forment plus facilement un couloir de secours que la majorité des Suisses, ce qui entraîne parfois un effet de mimétisme.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».