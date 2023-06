Berne: Pourquoi ne pas «délocaliser» nos détenus étrangers? L’UDC y songe

Pour Michaël Buffat, conseiller national UDC, il y a quelque chose à creuser: pourquoi ne pas «délocaliser» une partie des détenus suisses dans d’autres pays? «Ce serait une façon intelligente de soulager les cantons face à la hausse de la population carcérale en Suisse, et de réduire sensiblement les frais, au moins de moitié, puisqu’un détenu coûte environ 130’000 fr. par an en Suisse», estime le Vaudois. Il a donc déposé une question orale au Conseil fédéral pour savoir si l’idée y a déjà été évoquée et ce qui en serait ressorti.

«On ne va pas exporter nos retraités aussi, ou bien?»

À gauche, cette idée fait sauter au plafond, et même au centre, elle ne convainc pas. Son collègue Vert’libéral François Pointet, membre de la Commission de la politique de sécurité du National, la juge pour le moins étrange. «Nous avons une responsabilité en tant qu’État que la détention se passe bien. À l’étranger, il existe d’autres lois et d’autres méthodes, et nous n’avons pas de contrôle sur ce qui se passe dans les cellules. Ce serait dangereux et irresponsable dans une optique de respect des droits de l’homme.» Questionné sur le problème de la surpopulation carcérale et des coûts, le Vaudois assène: «C’est notre problème, c’est à nous de le régler. On ne voudrait pas exporter nos retraités, ou bien?»