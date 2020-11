Pourquoi ne roulons-nous pas aux carburants synthétiques?

Les voitures électriques n’émettent pas de CO 2 lorsqu’elles roulent. Mais il est également possible de se déplacer de manière pratiquement neutre pour le climat à bord de voitures classiques, à l’aide de carburants synthétiques. Pourquoi presque personne ne le fait?

Jusqu’à il y a quelques années, des constructeurs tels que Saab, Volvo ou Ford fabriquaient aussi des véhicules roulant au bioéthanol pour le marché suisse. Ce bioéthanol était produit à partir de résidus agricoles et sylvicoles, si bien qu’il était climatiquement neutre. Les automobilistes qui misent sur le GNC et qui font le plein de biogaz en conséquence se déplacent donc, eux aussi, pratiquement sans émettre de CO 2 .

En réalité, il est possible de fabriquer de nombreux carburants de manière synthétique. La Suisse abrite déjà des installations produisant du méthane synthétique. De l’hydrogène est produit par électrolyse dans le cadre de ce procédé appelé Power-to-Gas. Lors d’une deuxième étape, cet hydrogène est converti en méthane, c’est-à-dire en gaz naturel synthétique, grâce à l’apport de dioxyde de carbone. Le procédé n’est toutefois climatiquement neutre que si l’électricité utilisée est renouvelable. Il s’agit là du cœur du problème: les émissions de CO 2 ne dépendent pas véritablement de la technologie de propulsion. C’est l’origine de l’énergie utilisée qui est déterminante.