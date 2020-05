GUIDE AUTO «20 MINUTES»

Pourquoi n’utilise-t-on pas le vent de déplacement pour la production d’énergie?

Hans nous a envoyé le croquis d’une voiture qui utilise une partie du vent de déplacement pour la récupération d’énergie. Ce système peut-il fonctionner?

La mobilité respectueuse du climat et les technologies de propulsion propres me passionnent et j’ai lu avec beaucoup d’intérêt le guide consacré aux différentes technologies de propulsion. Je me pose la question suivante: pourquoi ne pourrait-on pas utiliser le vent de déplacement d’une voiture pour faire tourner une ou plusieurs turbines, qui produiraient à leur tour de l’électricité et chargeraient la batterie?