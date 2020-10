Pourquoi n’y a-t-il pas de grosses dans «Emily in Paris»?

Depuis le 2 octobre, Netflix diffuse sa nouvelle série «Emily in Paris» dans laquelle Lily Collins, ayant le rôle-titre, campe une jeune Américaine évoluant dans le milieu parisien du marketing. Le fossé culturel entre les États-Unis et la France s’avère le principal ressort comique de cette intrigue mince comme le doigt. Mince comme le doigt… Cette expression aurait justement pu être utilisée par la journaliste américaine Emma Specter. Dans un article publié lundi sur le site de «Vogue», la rédactrice spécialiste des questions sociales et politiques se demande dans quelle mesure une telle fiction aurait pu exister si l’héroïne avait été grosse.

Son article ne consiste pas à poser une hypothèse gratuite. En fait, l’hypothèse lui permet de constater que la minceur demeure la norme dans les séries américaines. Pour étayer son propos, Emma Specter compare «Emily in Paris» à «Shrill» (vidéo ci-dessous), une fiction diffusée depuis fin 2019 sur Canal+ Séries. Celle-ci narre les aventures d’Annie, une jeune femme ronde, vivant à Portland, méjugée par son entourage à cause de son poids.

«Pour être claire, je ne critique pas la minceur de Lily Collins ni son charme conventionnel, écrit Emma Specter. Il n’y a rien de mal dans le fait de porter un crop-top. Il n’y a rien de mal non plus dans la façon dont elle est filmée même si nous sommes lassées d’être sans cesse assommées par la démonstration que seule la minceur mériterait de figurer dans une série. Ce qui est exaspérant, c’est de vivre dans une société où une émission telle que «Shrill» est une exception et «Emily in Paris» la norme.»