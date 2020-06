il y a 31min

Football

Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’entraîneurs noirs?

Figure de la lutte contre le racisme dans le football en Angleterre, Raheem Sterling regrette le manque de techniciens de couleur sur les bancs de clubs de haut niveau.

de Sport-Center

Frank Lampard (ici avec Olivier Giroud) a répoundu à Raheem Sterling. Keystone

Pourquoi n’y a-t-il pas d’avantage d’entraîneurs noirs dans les clubs de haut niveau? C’est la question qu’a posée il y a deux semaines sur la télévision britannique, Raheem Sterling. Il faut dire que la star de Manchester City se bat activement dans la lutte contre le racisme en Angleterre et particulièrement dans le monde du football.

Coach de Chelsea, Frank Lampard a salué l’engagement de l'attaquant anglais dans son combat avant de nuancer certaines de ses allégations et comparaisons.



C’est le 8 juin dernier qu’il avait déclaré au micro de la BBC : «Regardez: vous avez Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell et Ashley Cole, Tous ont eu une grande carrière, tous ont joué pour l’Angleterre. Et pourtant, bien qu’ils aient tous obtenu leur diplôme pour entraîner au plus haut niveau, les deux qui n’ont pas eu de bonnes opportunités sont les deux anciens joueurs noirs.»

Raheem Sterling se bat avec ardeur contre le racisme. Getty Images

Si Gerrard et Lampard entraînent actuellement les Glasgow Rangers et Chelsea, Campbell est en effet aux commandes de Southend United, club de troisième division anglaise, alors que Cole s’occupe de l’équipe des moins de 15 ans de Chelsea. «Donnez aux entraîneurs noirs et d’ailleurs pas seulement aux entraîneurs, mais à tous les gens qui le méritent dans leur domaine respectif, la bonne opportunité», avait insisté Sterling.

De mon point de vue, je pense que Raheem s’est légèrement trompé» Frank Lampard, coach de Chelsea

Présent mercredi en conférence, le coach des Blues a tenu à lui répondre. «Ces opportunités doivent être égales pour tout le monde. J'ai travaillé dès le début de ma carrière pour essayer de saisir cette opportunité et il y a un million de choses en cours de route qui vous font reculer, contre lesquelles vous vous battez. De mon point de vue, je pense que Raheem s’est légèrement trompé», a-t-il souligné dans des propos rapportés par le Daily Mail. Selon lui, il est par exemple «difficile de l’extérieur» d’effectuer des comparaisons entre ses expériences comme entraîneur et celles de Cole, qui débute dans le métier.

Ce dont Sterling parle est courageux, ce sont des questions qui auraient dû être abordées plus tôt» Frank Lampard

«Tu peux me comparer avec Steven et Sol, qui a fait un travail incroyable à Macclesfield et qui est à Southend. Mais il est très difficile de comparer avec Ashley Cole, qui a terminé sa carrière (de joueur) l’année dernière avec moi à Derby County», a appuyé Lampard, resté une saison sur le banc de Derby County avant d’être propulsé sur celui des Blues l’été dernier. «Les comparaisons individuelles, lorsque vous n'avez pas les détails du cheminement de chaque personne, je pense que ce n’est pas tout à fait juste», a ajouté Lampard, qui a toutefois salué les prises de position de Sterling.