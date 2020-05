Actualisé 30.04.2020 à 12:13

Pourquoi on devrait manger plus d'épinards

Consommables de multiples manières, riches en nutriments sains et de saison: voici des bonnes raisons pour manger plus d'épinards en ce moment.

Frais en salade, blanchis en accompagnement, hachés dans un smoothie ou réduits en purée dans des gnocchi: les épinards se dégustent sous diverses formes. Selon la saison, l'aspect des épinards change du tout au tout. Les épinards de printemps actuels sont tendres, se consomment crus et enjolivent les salades. En automne et en hiver, ils se présentent en touffes épaisses avec des racines et se marient bien avec des plats légers comme accompagnement chaud. L'ail, le fromage et la crème réhaussent leurs goûts.

À cause d'une erreur de virgule, les épinards ont longtemps été considérés comme étant dix fois plus riches en fer qu'ils ne le sont en réalité. Néanmoins, les légumes à feuilles ont de nombreux composants bénéfiques pour la santé. Les épinards poussent très vite et absorbent de nombreuses substances nutritives de la terre. Les sols fertilisés contiennent souvent des nitrates en grande quantité, qui améliorent l'apport en oxygène et renforcent les muscles.

Les épinards peuvent faire baisser la tension artérielle et grâce aux antioxydants, les légumes à feuilles auraient un effet préventif sur le cancer. Le système digestif en bénéficie également: les épinards bouillis peuvent soulager les flatulences et, en cas de diarrhée, ils sont considérés comme un régime alimentaire facilement digestible. En outre, ce légume, qui appartient à la famille des sétaires, est pauvre en calories et ne contient que 12 kilocalories par 100 grammes. Les thylacoïdes contenus dans les épinards peuvent ralentir la digestion des graisses et ainsi prévenir les pics de faim.

Les consommateurs soucieux de l'environnement achètent des aliments régionaux et de saison

Outre ses utilisations quasi illimitées et ses effets positifs sur la santé, l'épinard, dont la saison en Suisse s’étend de mars à novembre, présente actuellement un bon bilan énergétique et écologique. Qu'est-ce que cela signifie? L'énergie grise des aliments est la quantité d'énergie nécessaire au cours du cycle de vie du produit. On la retrouve dans la consommation thermique et électrique lors de la production et de la transformation des aliments et lors du stockage, de la vente et de la préparation, ainsi que dans les carburants consommés lors du transport et de l'emballage des produits. Outre les producteurs de denrées alimentaires, les consommateurs contribuent également à l'équilibre énergétique des aliments. Par exemple, en choisissant le moyen de transport pour se rendre au magasin ou au marché, le lieu d'achat et de stockage ainsi que le recyclage des produits.

Le calcul des aspects environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie nécessite souvent un grand nombre de chiffres et d'informations qui ne figurent pas sur l'emballage et qui sont difficiles à retracer. De plus, les méthodes de production sont très différentes d'un agriculteur à l'autre. Toutefois, on peut dire que les produits végétaux sont généralement plus respectueux de l'environnement que la viande, les œufs ou le lait. Les fruits et légumes locaux ont un bilan environnemental particulièrement bon lorsqu'ils sont de saison. C'est pourquoi les consommateurs soucieux de l'environnement devraient choisir des produits de saison issus de la culture en plein air - comme les épinards actuellement - lorsqu'ils achètent des fruits et légumes.