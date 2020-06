Genève

«Pourquoi pas, en 2021, un Davos de l’automobile?»

Le directeur du Salon de l’auto salue le prêt que le Parlement a voté pour la manifestation et se projette sur l’avenir.

L’urgence complique l’affaire

Et si les pistes publique et privée aboutissaient toutes deux? «Cela fait partie des bons problèmes, et j’aime bien les gérer. Ce ne serait pas un souci. Je rappelle cependant que nous sommes une fondation à but non lucratif. La seule chose que nous voulons, c’est une solution pour pérenniser le salon, qui de toute façon doit se réinventer.»

Un tremplin pour 2022

Malgré cette décision politique favorable, et ainsi qu’il s’en était déjà ouvert dans divers médias, Sandro Mesquita reste sceptique quant à la possibilité d’organiser un véritable salon en 2021. «Mais mon scepticisme n’est pas lié au prêt, mais aux informations qui remontent du marché et de nos partenaires, qui elles ne changent pas. Mais si, et je dis bien si, l’édition 2021 devait ne pas se dérouler, cela ne signifierait pas qu’il n’y aurait rien. Il n’y aurait pas de salon tel qu’on l’a connu, mais un événement transitoire, peut-être plus B to B (ndlr: Business to business, soit les relations commerciales entre professionnels), plus politique? Pourquoi ne pas organiser le Davos de l’automobile à Genève à cette date? Pourquoi ne pas y réunir les dirigeants de l’automobile? Ce serait intéressant pour Genève, et cela constituerait un bon tremplin pour l’édition 2022.»