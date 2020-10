People : Pourquoi s'appelle-​​t-​​elle Clara Morgane?

L'ancienne actrice pornographie a expliqué pourquoi elle avait modifié son prénom et son nom, au début de sa carrière, en 2000.

De nombreux artistes changent de prénom ou de nom pour que ça sonne mieux et la jeune Emmanuelle Munos en a fait de même, mais pas uniquement pour la sonorité. Elle a d'abord changé son prénom parce que «le prénom Emmanuelle n'est pas hyper facile à porter», a-t-elle reconnu dans «L'instant de Luxe» sur Non Stop People. «C'est un très célèbre film érotique des années 1970, et c'est vrai que quand j'étais petite, on m'embêtait pas mal avec ça!».