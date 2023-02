«Ca change la vie!»: Pourquoi tout le monde mange des oranges sous la douche?

Déguster une orange bien fraîche et juteuse pour booster la vitamine C peut adoucir une journée - s’il n’y avait pas toujours le jus collant qui dégouline le long du menton et des mains. Une nouvelle tendance actuellement en vogue sur TikTok semble avoir trouvé la solution: consommer des oranges directement sous la douche ! Ses adeptes accompagnent leurs vidéos du hashtag #ShowerOrange.

Un sentiment motivant

Dans sa vidéo TikTok, Austin Otier explique que l’humidité et la chaleur dégagées par la douche renforcent le goût et l'odeur de l'orange et que l'odeur des agrumes a un effet antistress. Des déclarations qui lui valent plus de sept millions de vues.