Que l’on soit un campeur débutant ou expérimenté, on se pose tous des questions sans jamais les avoir posées. Sur son compte Instagram, la rubrique Lifestyle de «20 minutes» a appelé ses abonnés à le faire. Merci d’avoir participé! Voici les réponses.

«Pourquoi toutes les caravanes sont-elles blanches? Puis-je peindre la mienne?»

La réponse de Jürg Reinhard, expert mobilité au TCS et campeur chevronné:

«Les caravanes et les mobile-homes sont blancs pour éviter d’avoir trop chaud à l’intérieur. Le blanc est la couleur qui absorbe le moins la lumière. Celle-ci est convertie en chaleur. A contrario, le noir absorbe davantage la lumière. On utilise ce type de véhicules en été sur des emplacements exposés à la chaleur. Il est donc important de conserver la fraîcheur.»

Les caravanes et les mobile-homes peuvent être de toutes les couleurs Jürg Reinhard, expert mobilité au TCS

«Légalement, toutes les couleurs sont autorisées. Si on choisit cette option, il est important de régler l’aspect administratif qui en découle en particulier pour le document d’immatriculation du véhicule au bureau de la circulation routière.»

Michael Sterk, responsable des opérations chez Bantam Camping SA à Hindelbank (BE): «Les vans sont disponibles dans de nombreuses couleurs. En dehors du blanc, les mobile-homes sont également disponibles en argent. Certains fabricants proposent également des caravanes argentées.»

Le blanc n’est pas obligatoire: mettez de la couleur dans votre vie (de campeur). C & M Graf, Berne

Quels pays voisins de la Suisse accueillent le mieux les campeurs? Quelles sont les différences avec notre pays?

Le camping est une pratique répandue chez tous nos voisins. Les campings ainsi que les places de parking abondent et la sécurité est garantie. Ces pays sont d’excellentes destinations de vacances en raison de la beauté des paysages et de leur richesse culturelle. Sur pincamp.ch, site spécialisé dans le camping, on constate que l’Italie est le pays préféré des campeurs suisses. Elle est suivie par la France, l’Allemagne et l’Autriche. Cela s’explique, bien sûr, par le fait que les deux pays en tête bénéficient d’un climat méditerranéen, un critère prépondérant pour les Suisses.

Dans la plupart des cas, le camping sauvage n’est pas autorisé dans les pays limitrophes. L’Italie l’interdit totalement. En Allemagne et en Autriche, chaque Land a sa propre réglementation. En France, les quelques exceptions relèvent des communes. Il faut donc se renseigner sur place.

Soleil, mer et sable fin: les Suisses aiment camper en Italie. Camping Centro Vacanze Pra' delle Torri, Caorle - Veneto / pincamp.ch

«Quel est l’équipement de base nécessaire?»



Tout dépend de la situation. La liste variera selon qu’on voyage seul ou en famille. Et, bien sûr, il faut adapter ses besoins selon qu’on dorme dans un van, dans un mobile-home, dans une caravane ou sous une tente. En dehors des vêtements, des produits ménagers et d’hygiène, il y a quelques objets fort utiles qu’on a tendance à oublier:

Lampe de poche, lampe frontale

Bougies, briquet, allumettes

Batteries (de rechange), adaptateurs

Trousse de secours, répulsif contre les insectes

Pinces à linge, corde à linge, corde à linge ou similaire (attention, les cordes à linge ne sont pas autorisées dans certains campings)

Cordes de tente, piquets de rechange, marteau et petite pelle

Bâche en plastique et caisson étanche

Concernant les objets et le matériel à emporter avec soi, il est important de respecter le poids total maximum autorisé, en particulier pour les camping-cars et les caravanes. S’il manque quelque chose d’important, on peut l’acquérir sur place ou l’emprunter à un voisin. Afin de ne rien oublier, il suffit de télécharger et d’imprimer cette check-list détaillée.

Moins on emporte d’affaires, mieux c’est. Suisse Tourisme

«Que faire du linge mouillé quand il pleut?»

Les mobile-homes et les caravanes ont généralement un auvent, où on peut facilement suspendre le linge humide pour le faire sécher. C’est plus un défi pour les vanlifers et les campeurs. Suspendre des vêtements mouillés dans une tente ou un camping-car augmente l’humidité, ce qui n’aide pas vraiment au séchage.

Autrement, vous quelques recommandations de campeurs expérimentés:

Le matériel

Serviettes en microfibres au lieu de serviettes éponge, elles sèchent beaucoup plus rapidement.

Sous-vêtements fonctionnels à séchage rapide, surtout lorsque la météo annonce de la pluie.

Parapluie, pantalon de pluie et veste de pluie pour éviter de mouiller ses vêtements.

La méthode

Utiliser l’étendage ou le sèche-linge du camping.

Le sèche-mains des toilettes publiques peut également être utile pour les petites pièces.

Aller à la laverie et faire sécher le linge humide.

Accrocher les affaires mouillées dans la voiture ou le camping-car lorsqu’on conduit.

Mobile-home et caravane: pour éviter la condensation, on accroche les affaires mouillées dans l’auvent. Quand la pluie a cessé, on suspend tout à l’extérieur et on aère bien le véhicule pour évacuer l’humidité.

Chaussures mouillées: on les bourre de papier journal, il absorbe l’eau. Elles seront sèches plus rapidement.

Les serviettes et les vêtements en microfibres sèchent plus rapidement. Alexkarankevich / stock.adobe.co

Davantage d’informations dans le guide du camping pour les débutants et les professionnels. Il regorge de conseils pour préparer son voyage, notamment en ce qui concerne l’équipement, le véhicule et la sécurité sur la route ou dans un camping.