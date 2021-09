États-Unis : Pourquoi un tel écho à la disparition de la jeune Gabby?

Une jeune Américaine a été retrouvée sans vie, alors que son petit ami est toujours recherché. Mais comment expliquer que cette affaire ait eu un tel retentissement? Éléments de réponse.

«Au début, je m’y suis intéressée simplement parce que c’était une histoire vraiment captivante, je me demandais «pourquoi est-il revenu? Pourquoi n’est-elle pas revenue?»», explique Paris Campbell, 28 ans. Sous le pseudo «stopitparis», elle a publié une trentaine de vidéos sur le sujet pour ses 263’000 abonnés sur TikTok. «C’est vraiment une situation à laquelle on s’identifie», dit-elle à l’AFP.

«Millions d’yeux à l’affût»

Sur les nombreux clichés de leur voyage partagés par le couple sur les réseaux sociaux, ils s’affichaient tout sourire, pieds nus dans un canyon ou arpentant les roches ocres de décors de westerns. Selon Paris Campbell, le décalage entre cette image «idéalisée» et la «tragédie» qui s’est produite a nourri l’intérêt. Elle dit avoir gagné plus de 100’000 abonnés depuis qu’elle a commencé à évoquer l’affaire, la semaine dernière. Le hashtag #GabbyPetito cumulait près de 890 millions de vues sur TikTok jeudi.

«Comme une alerte-enlèvement»

«Les réseaux sociaux sont comme une alerte-enlèvement, mais en plus efficace», se félicite Michael Alcazar, inspecteur retraité de la police de New York et professeur au John Jay College of Criminal Justice. «Vous avez des millions d’yeux à l’affût», ce qui accroît les chances que l’affaire soit résolue, dit-il.