34ÈME AU CLASSEMENT – Pourquoi Zurich est-elle si peu populaire auprès des expatriés?

Zurich n’est pas très bien placée dans le classement des villes pour les expatriés. Genève et Lausanne n’obtiennent pas non plus de bonnes notes. Seule la ville de Bâle se trouve dans le Top 10.

Pour réaliser le classement des villes pour expatriés (Expat City Ranking 2021) d’InterNations – une communauté d’expatriés – 12’240 personnes ont été interrogées sur leur vie et leur travail à l’étranger. Au total, 57 villes, dont Bâle, Genève, Lausanne et Zurich, ont été évaluées dans cinq catégories: qualité de vie, intégration, travail, finances & logement, et coût de la vie. Ce qui saute aux yeux est que parmi les villes suisses, seule Bâle a réussi à faire son entrée dans le Top 10 (à la neuvième place). Lausanne (21ème), Zurich (34ème) et Genève (47ème) sont nettement moins bien classées. Mais quelle en est la raison?

Un travail d’analyse par catégorie permet de voir très rapidement à quel niveau le bât blesse. Alors que la qualité de vie est exceptionnellement bonne dans toutes les villes suisses, Zurich obtient de mauvais résultats dans les catégories «intégration» et «coût de la vie». Et pour cause: ce dernier est élevé dans le pays et les Suisses sont un peuple plutôt réservé. Dans les sous-catégories «sentiment de bienvenue» et «amis & vie sociale», Zurich figure même parmi les dix pires villes du classement.

Barbara Milne de Touchdown Relocation Services ne sait que trop bien qu’il n’est pas toujours facile pour des expatriés de tisser des liens avec les autochtones suisses. imago images/Westend61

«Il y a suffisamment d’autres expatriés avec qui échanger»

Barbara Milne, fondatrice de la société Touchdown Relocation Services, qui a pour objectif d’aider les expatriés à déménager et à s’installer, sait parfaitement à quoi est dû cet échec dans la prise de contact entre Suisses et expatriés. «J’entends souvent les expatriés se plaindre de ne pas être bien accueillis», dit-elle. Mais pour elle, le problème se situe des deux côtés. «En tant que nouvel arrivant, il faut faire des efforts pour nouer des contacts en organisant, par exemple, un apéro, et en allant se présenter à ses voisins, ce que beaucoup ne font vraisemblablement pas», explique-t-elle.

«De plus, il y a en Suisse de très nombreux expatriés, avec lesquels les nouveaux arrivants sympathisent plus rapidement. On fait le même constat au niveau linguistique: quand un expatrié rejoint un groupe de coureurs, par exemple, il y a de fortes chances que d’autres expatriés en fassent déjà partie. Ils communiquent alors en anglais, tandis que les autres parlent en suisse allemand entre eux», ajoute-t-elle.

Qu’est-ce-que Bâle a de plus que les autres?

D’après le classement, l’«acclimatation» n’est pas non plus facile à Bâle. Pour autant, la ville se positionne plutôt bien, arrivant neuvième sur les 57 villes évaluées. imago images / Panthermedia

Bâle est la seule ville suisse à figurer dans le Top 10. Mais pourquoi donc? Alors que la ville située au carrefour de l’Allemagne, de la France et de la Suisse réalise également un mauvais score au niveau «intégration», elle s’en sort plutôt bien dans presque toutes les autres catégories. La qualité des transports publics est fortement appréciée et 84% des expatriés à Bâle estiment que le revenu de leur foyer est plus que suffisant pour couvrir l’intégralité de leurs dépenses. Bâle est, par ailleurs, considérée comme une ville très sûre, tant au niveau de la criminalité que de la situation économique.

«Je suis incapable d’expliquer pourquoi Bâle s’en sort mieux que Zurich», dit Barbara Milne, qui suppose que c’est peut-être dû à sa proximité avec l’Allemagne et la France. «En principe, on peut aussi se faire des amis en Suisse et à Zurich, mais il faut aussi le vouloir et se bouger pour cela. Les gens ici ont déjà leurs cercles d’amis et n’ont pas attendu la venue de nouveaux arrivants. Il faut en avoir conscience», conclut-elle.

Les villes romandes en 21ème et 47ème positions

Malgré sa formidable situation, Genève est la ville suisse la moins bien classée dans l’Expat-City-Ranking. Elle échappe d’ailleurs de justesse au flop 10 des pires villes pour expatriés. imago images / robertharding

Alors que Lausanne se trouve tout de même en relativement bonne posture, Genève fait un véritable bide. Classée 47ème, la ville n’échappe que de justesse au flop 10 des pires villes pour expatriés. Cela s’explique notamment par les prix élevés. D’après les résultats du sondage, Genève offre une qualité de vie relativement médiocre par rapport au coût de la vie. C’est également la ville, après Dublin et Munich, où trouver à se loger est le plus difficile. 35% des personnes interrogées décrivent la population genevoise comme «globalement antipathique».

Barbara Milne a un conseil pour les expatriés: «Ceux qui ont le plus de facilité à tisser des liens sont ceux qui ont des enfants». Selon elle, cela permet automatiquement de nouer contact avec d’autres parents. Sinon, «les expatriés doivent faire l’effort de se faire des amis. Il existe diverses offres pour découvrir les villes et leurs habitants, à condition toutefois de ne pas échanger uniquement avec d’autres expatriés si l’on veut apprendre à connaître les autochtones», dit-elle.

Voici le classement intégral des meilleures et pires villes pour expatriés.