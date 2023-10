Poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza

Une photo prise près de la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, le 28 octobre 2023, montre un char israélien Merkava stationné au sommet d’une colline près de la frontière israélienne avec le nord de la bande de Gaza, au milieu des combats en cours entre Israël et le groupe palestinien Hamas.

Les bombardements israéliens se poursuivaient samedi matin sur la bande de Gaza, selon des journalistes de l’AFP positionnés dans le secteur. Aucun bilan n’a été communiqué mais des sources médicales dans le territoire palestinien ont dit à un journaliste de l’AFP craindre un grand nombre de victimes et des dégâts important à la suite de ces bombardements.

Des explosions sporadiques étaient toujours entendues samedi matin par un journaliste de l’AFP à l’intérieur de la bande de Gaza, en provenance d’avions de la chasse israélienne, de l’artillerie et de la mer. L’intensité des frappes aériennes et des tirs d’artillerie ont faibli par rapport à la nuit, selon ce journaliste.

Une brume épaisse recouvre des zones entières du nord de Gaza, a indiqué un autre journaliste positionné à Ashkelon, dans le sud d’Israël, à moins de dix kilomètres de la frontière. Des heures de bombardements et de frappes ininterrompus ont fait trembler les fenêtres et le sol d’Ashkelon dans la nuit, jusqu’à 04 h 00 locales (01 h 00 GMT).

La fumée et une odeur âcre de brûlé envahissaient l’air au lever du soleil à Ashkelon et Sderot, dans le sud d’Israël, tandis que les avions de la chasse israélienne continuaient à voler à basse altitude et que l’on entendait régulièrement depuis des détonations en provenance de Gaza.