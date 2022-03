Guerre en Ukraine : Poursuite des pourparlers, l’offensive russe s’amplifie

Les pourparlers entre délégations russe et ukrainienne doivent continuer mardi, une lueur d’espoir émergeant depuis quelques jours mais en contraste avec l’élargissement de l’opération russe à travers toute l’Ukraine.

Au vingtième jour de guerre à la suite de l’invasion russe lancée le 24 février, la quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à cette crise doit reprendre après une «pause technique» annoncée en fin d’après-midi lundi par le chef des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak. Cette fois, les discussions se déroulent par visioconférence après trois rounds en présentiel au Bélarus voisin puis une rencontre jeudi en Turquie des chefs de la diplomatie russe et ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait noté samedi une approche nouvelle, «fondamentalement différente», de Moscou dans les négociations. Dans la nuit de lundi à mardi, il a affirmé via une vidéo publiée sur sa page Facebook que les Russes avaient «déjà commencé à comprendre qu’ils ne parviendront à rien par la guerre». «On m’a dit que (les pourparlers en cours) étaient plutôt bons», a indiqué le chef de l’État, qui ne participe pas directement aux discussions. «Mais attendons de voir».

«L’ennemi continue son offensive contre notre État. (…) Les forces d’occupation continuent de mener des frappes avec des missiles et des bombes, de l’artillerie et des chars sur des infrastructures et des quartiers civils», a dénoncé l’état-major de l’armée ukrainienne dans la nuit de lundi à mardi.