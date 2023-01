Tunisie : Poursuites abandonnées dans un procès emblématique de la cause LGBTQ

Une Cour d’appel tunisienne a jugé «nulles et non avenues» les poursuites engagées contre un militant queer dans un procès emblématique de la cause LGBTQ, ont annoncé mardi une ONG et un porte-parole judiciaire. La décision dans l’affaire dite «des étudiants de Kairouan», ne concerne que Daniel, surnom du militant présent à l’audience du 19 décembre, les cinq autres prévenus tunisiens ayant trouvé asile à l’étranger. «C’est une victoire pour Daniel et pour nous», s’est félicitée l’Association Tunisienne pour la Justice et l’Egalité (Damj) dans un message à l’AFP.