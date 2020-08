Bélarus Poursuites contre l’opposition pour «atteinte à la sécurité nationale»

Le «conseil de coordination» formé par l’opposition se voit reprocher par les autorités bélarusses d’avoir menacé la sécurité du pays en tentant de «s’emparer du pouvoir» suite à l’élection présidentielle controversée du 9 août.

«La création et l’activité d’un tel conseil sont destinées à la prise du pouvoir et à porter atteinte à la sécurité nationale du Bélarus», a renchéri dans une vidéo diffusée jeudi sur le réseau social Telegram le procureur général, Alexandre Koniouk.

Première convocation

Le «conseil de coordination» de l’opposition s’est réuni pour la première fois mercredi et a appelé à l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle «en conformité avec les normes internationales» et à l’«ouverture immédiate des négociations» avec les autorités.

Il comprend notamment dans son présidium la lauréate du prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch et Pavel Latouchko, ancien ministre et ambassadeur et l’un des plus hauts responsables bélarusses ayant pour l’instant rejoint les protestataires.