Le Canada RÉAGIT après le choc

Poursuites contre un chef autochtone abandonnées

Une vidéo montrait que le chef avait été plaqué au sol et frappé lors de son arrestation.



«Nous avons tous vu la vidéo choquante de l'arrestation du chef Adam et nous devons faire la lumière sur cette question», avait déclaré M. Trudeau le 12 juin. Les images, filmées et diffusées par la police elle-même, montrent un policier fédéral de la Gendarmerie royale se précipitant sur Allan Adam alors qu'il sort de sa voiture, avant de le plaquer violemment à terre et de le frapper au visage.