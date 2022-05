Inde : Poursuivi en justice par ses parents car il n’a pas encore de bébé

Un couple d’Indiens attaque son fils en justice, exigeant qu’avec son épouse, il lui donne un petit-fils d’ici un an sous peine de devoir verser 643’000 francs de compensation, a rapporté la presse locale jeudi.

Sanjeev et Sadhana Prasad, un couple d’Indiens, ont porté plainte contre leur fils sans descendance. Ils disent avoir épuisé leurs économies pour élever et éduquer leur fils aujourd’hui pilote et lui offrir un mariage somptueux. Ils veulent maintenant un petit-fils ou être remboursés de leurs investissements. «Mon fils est marié depuis six ans mais (son couple) ne prévoit toujours pas de bébé. Au moins, si nous avions un petit-enfant avec qui passer du temps, notre douleur deviendrait supportable», a déclaré le couple dans sa plainte déposée auprès d’un tribunal de Haridwar la semaine dernière.