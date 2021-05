France voisine - Fuyant les douaniers, il laisse son auto sur les rails. Le TER la percute

Samedi, en milieu d’après-midi, le TER Genève-Lyon a percuté une voiture abandonnée sur les rails, au passage à niveau de Pougny (F). Et pour cause, selon plusieurs médias français, le conducteur du véhicule fuyait les douaniers qui avaient tenté de le contrôler à Ferney-Voltaire. Plus de 24 heures après l’accident, malgré l’engagement des forces de l’ordre suisses et françaises, accompagnées de chiens, l’homme n’avait toujours pas été retrouvé. La fouille de l’auto a permis, par contre, de mettre la main sur 80 gr d’héroïne et 5 gr de cocaïne. Fort heureusement pour les quelque 50 passagers à bord du TER accidenté, il n’y a pas eu de blessés.