Presse : Poursuivi par Markle, un tabloïd veut aller au procès

L’épouse du prince Harry est engagée envers le «Daily Mail» dans une démarche légale pour tenter d’obtenir gain de cause sans passer par un procès.

Le prince Harry et Meghan Markle, en juillet 2019.

L’épouse du prince Harry est engagée dans une démarche légale pour tenter d’obtenir gain de cause sans passer par un procès, actuellement prévu à l’automne, qui pourrait se révéler riche en détail sur la vie du couple, installé en Californie après s’être mis en retrait de la monarchie britannique.

Photos de paparazzi

L’ex-actrice américaine de 39 ans reproche à Associated Newspapers (ANL) – qui édite le site Mail Online, le «Daily Mail» et sa version dominicale «Mail on Sunday» – d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre manuscrite adressée en août 2018 à son père Thomas Markle, 76 ans, avec qui elle est brouillée.