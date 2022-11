Nord-Vaudois : Poursuivi pour avoir mis le feu à sa chambre d’hôtel, il «a tout oublié»

En raison de sa consommation d’alcool, le prévenu dit ne se rappeler de rien en lien avec les événements du 9 février 2020. Pourtant le procureur en est convaincu: cet Italien de 53 ans a bien mis le feu à sa chambre ce soir-là, provoquant l’impressionnant incendie qui a détruit l’Hôtel de la Croix Blanche, à Payerne, rapportent « 24 heures » et « La Liberté ». L’hôtel est aujourd’hui toujours fermé et les coûts de reconstruction s’élèveront à 11 millions de francs, dont quatre couverts par l’ECA. Le procès se tient cette semaine et le verdict sera rendu ce mercredi.

Selon l’acte d’accusation, l’homme qui vivait là depuis six mois aurait bouté le feu à sa chambre vers 3h du matin, avant de sortir en verrouillant la porte sans prévenir personne. Malgré son amnésie, le quinquagénaire assure ne pas être à l’origine de l’incendie, rapportent les deux quotidiens. La défense rappelle que la piste d’un défaut technique n’a pas été écartée par l’enquête et que le mode d’allumage n’est pas précisé.

Le prévenu encourt une peine de prison de 5 ans, après avoir déjà passé plus de quinze ans derrière les barreaux pour d’autres affaires. Il a consommé beaucoup de substances illicites dans sa vie et a été diagnostiqué d’un trouble mixte de la personnalité et de paranoïa. Toutefois, aujourd’hui, il est décrit comme sobre et bien intégré dans la structure qui l’accueille.