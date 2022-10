Lausanne : Poursuivi pour des millions de francs de crédits Covid abusifs

Un businessman et ancien dirigeant sportif est poursuivi pour abus de confiance et blanchiment d’argent. Il a admis des erreurs lundi au Tribunal criminel.

Patron de pas moins de neuf entreprises, Halit* est englué depuis quelques années dans des difficultés financières et des dettes astronomiques. Ce quadra suisse d’origine turque avait convaincu des proches plus ou moins fortunés d’investir sur le marché de l’or et des devises. L’offre était irrésistible: Halit promettait un rendement annuel «entre 80% et 120% si les fonds placés n’étaient pas retirés dans l’année», selon l’acte d’accusation. Il a ainsi pu attirer une centaine de personnes. Certains ont placé des montants à six chiffres. Mais, entre la théorie et la pratique, il y a tout un univers. Les affaires ne marchaient pas. Les dettes s’accentuaient. Selon le principe du bon vieux «déshabiller Pierre pour habiller Paul», l’ancien dirigeant de club utilisait l’argent que lui remettaient les nouveaux clients pour rembourser les anciens qui se montraient très insistants.