France : Poursuivi pour «outrage» et «rébellion», Taha Bouhafs relaxé

De son côté, le journaliste accuse le policier qui l’a arrêté en marge d’une manifestation de «violences» par personne dépositaire de l’autorité publique.

Le journaliste Taha Bouhafs a été acquitté mardi par le tribunal correctionnel de Créteil des poursuites le visant pour «outrage» et «rébellion» envers un policier, qu’il accuse lui-même de violences lors de son interpellation en 2019 en marge d’une manifestation.

Le tribunal l’a relaxé du chef de «rébellion», comme l’avait requis le parquet, «au motif que l’attitude adoptée par Taha Bouhafs relève de la résistance passive et non pas d’un acte de rébellion».

Le journaliste, actuellement au MédiaTV, a été également relaxé du chef «d’outrage». Le tribunal a considéré qu’il n’a «pas dit «racaille de flics» et que les propos énoncés ne pouvaient pas être outrageants» car la fonction du policier, «pas clairement identifié», ne pouvait «être connue de l’auteur».

Dans une vidéo visionnée à l’audience, on entend que les esprits s’échauffent alors qu’un policier lui demande d’arrêter de filmer. «Vous vous prenez pour un cow-boy?! (...) Vous vous croyez au-dessus de la loi?!», lance M. Bouhafs, «vous jouez les racailles, hein». Le policier le met en garde: «C’est ça ce que tu dis, que je suis une racaille? (...) Fais attention à ce que tu fais».

Placé en garde à vue dans la foulée «pour outrage et rébellion», le journaliste, qui nie les faits, a déposé plainte pour «violences» par personne dépositaire de l’autorité publique: il accuse un policier de lui avoir déboîté l’épaule.

«C’est le droit de la presse et le droit de l’information qui est aujourd’hui sauf», a réagi auprès de l’AFP Arié Alimi, l’avocat du journaliste. «Nous attendons les poursuites criminelles pour les fausses déclarations des policiers».

«Ce procès, c’est l’article 24 (controversé) de la loi Sécurité globale: on m’a demandé d’arrêter de filmer, j’ai refusé, on m’a violenté et interpellé, c’est tout ce que l’on dénonce», a déclaré à l’issue du délibéré Taha Bouhafs.