Kanye West : Poursuivi pour un million de dollars de salaires impayés

Des employés de l’opéra biblique «Nebuchadnezzar» accusent Kanye West de leur devoir une somme folle.

Kanye West et sa chorale Sunday Service, ici au festival Coachella en 2019, étaient au chant pour «Nebuchadnezzar».

L’opéra de Kanye West n’a été donné qu’une seule fois: le 24 novembre 2019, à l’Hollywood Bowl, spectaculaire amphithéâtre en plein air de Los Angeles. Il a été vu par 17’000 personnes. Les critiques avaient alors été mitigées, notamment parce que le show était très court, moins d’une heure, et que le rappeur n’y apparaissait que brièvement. «Échec retentissant», avait notamment écrit «The New York Post», tandis que le «Guardian» l’avait résumé comme «un show étrange et égocentrique».