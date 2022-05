Inès de Koh-Lanta traquée par un fou

Inès de «Koh-Lanta» : Poursuivie par un «tueur en série»

Inès Loucif, ex-candidate de «Koh-Lanta», a été traquée par un déséquilibré alors qu’elle se baladait à vélo. Elle est sous le choc.

Après avoir été agressée par un détraqué en 2020, Inès Loucif a encore vécu une expérience traumatisante. Mercredi matin 18 mai 2022, l’ex-finaliste de «Koh-Lanta» est partie en balade à vélo avec son chien près de Biarritz, où elle réside. Malheureusement, son escapade s’est transformée en cauchemar quand la Française a croisé un automobiliste qui a commencé à la suivre. Elle a raconté sa mésaventure en story Instagram: «Mon Dieu, la peur de ma vie. Je suis tombée sur un fou. J’ai failli passer dans «Enquêtes criminelles». Je suis choquée», a-t-elle d’abord dit à ses abonnés avant de donner plus de détails sur ce qu’elle avait vécu: «Après 30 minutes de vélo, à un carrefour, je vois un mec en voiture qui me fixe de manière insistante. J’essaie de ne pas le calculer et d’aller à l’opposé de son chemin dans la forêt. Sauf qu’il part, passe par un petit chemin pour se retrouver devant moi et quand il passe devant moi, il est vraiment en train de me fixer.» Inès a alors continué sa route en accélérant, mais l’automobiliste s’est approché très près d’elle. «J’ai commencé à avoir peur», s’est souvenue l’infirmière de 27 ans, dont les propos sur le Covid-19 ont fait rire la Toile.