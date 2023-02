Lil Nas X et Zedd : Poursuivis en justice pour une fiesta dans une villa

En plus du voisinage très dérangé par la bruyante fiesta, de gros dégâts matériels sont à déplorer. Le plaignant a constaté que des chaises, des canapés, ainsi que des murs et des plafonds avaient été sérieusement endommagés. Selon lui, les frais de réparation s’élèvent à 25’000 dollars. De plus, ne pouvant plus louer sa maison pendant un mois – le temps qu’il aura fallu pour la remettre en état – Daniel Fitzgerald estime que ce désagrément lui a fait perdre 40’000 dollars. D’après lui, Lil Nas X et Zedd ont été payés 250’000 dollars chacun pour leur prestation. Il affirme que les deux artistes, les locataires de la demeure et leurs sponsors savaient tous qu’il était formellement interdit d’y organiser une telle soirée. Il leur réclame donc 1 million de dollars, en dommages et intérêts. Pour le moment, ni Lil Nas X ni Zedd ne se sont exprimés sur cette affaire.