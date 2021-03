France : Poursuivis pour avoir escaladé à mains nues le Mont-Saint-Michel

Samedi 27 février et ce lundi 1er mars, des jeunes adeptes de parkour et d’urbex se sont hissés sur la flèche du Mont-Saint-Michel. Ils ont été interpellés et une plainte a été déposée.

Des agents de sécurité surveillent désormais l’accès au chantier et du barbelé est prévu sur les palissades (archives) AFP

Quatre jeunes ont escaladé ces derniers jours les toits de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, haut lieu touristique dans l’ouest de la France, profitant de la présence du gigantesque échafaudage installé ces derniers mois pour de vastes travaux de renforcement de la façade du monument.

Agés d’une vingtaine d’années, ils sont convoqués devant la justice, a annoncé mardi le parquet de Coutances (ouest). Ces «actes dangereux et interdits» feront «l’objet d’une réponse pénale ferme», a souligné le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe.

Procès en automne

L’un d’entre eux a atteint le pied de l’archange qui culmine à plus de 150 mètres de haut, a précisé à l’AFP Thomas Velter, administrateur de l’abbaye, monument le plus visité de France, hors région parisienne.

Les faits se sont déroulés samedi et lundi. Les quatre jeunes sont convoqués entre septembre et novembre devant la justice, ainsi qu’une cinquième personne qui a filmé la scène avec un drone.

«Ce sont des adeptes de ce qu’on appelle l’urbex, l’exploration urbaine, c’est-à-dire de l’escalade à mains nues, comme on le voit un peu partout en France et dans le monde, sur des monuments ou des buildings», a indiqué M. Velter, dénonçant des pratiques «extrêmement dangereuses».

Les deux premiers grimpeurs, qui ont escaladé la façade samedi, ont expliqué avoir utilisé l’échafaudage, et les deux autres ont manifestement fait de même lundi, a-t-il encore précisé.

Vidéosurveillance programmée

La sécurité a été «renforcée» autour du chantier, a ajouté M. Velter, soulignant que toute chute serait mortelle. Selon une source proche du dossier, des agents de sécurité surveillent désormais l’accès au chantier et du barbelé est prévu sur les palissades.

De la vidéosurveillance programmée avant ces événements arrivera en outre «très prochainement» sur site, selon le Centre des monuments nationaux (CMN) qui gère l’abbaye et qui a annoncé avoir porté plainte.

L’infraction d’intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel est punie d’une peine d’amende allant jusqu’à 1500 euros.

Spectaculaires travaux de restauration

De spectaculaires travaux de restauration ont été lancés sur les façades nord et ouest de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, attaquée par la pluie, le sable et le vent. Au total, près de 100 m3 de pierres seront remplacés et 8500 m2 de façade nettoyés.

L’abbaye a été édifiée, à partir du Xe siècle, sur un rocher qui redevient une île lors des grandes marées.

Fermée depuis octobre en raison du Covid-19, l’abbaye sera ouverte au public pendant les travaux, dès que les mesures sanitaires liées à l’épidémie le permettront.