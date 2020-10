1 / 4 Sur la place de la Palud, des Roms mendient auprès des passants, y compris d’adolescentes mineures. FNT Certains arrêts de bus, comme ceux de l’av. Georgette, sont constamment quadrillés par des mendiants en semaine. FNT Des Roms prêts à mendier aux arrêts de bus lausannois. FNT

Depuis plus de deux mois, un à trois individus passent la journée entière aux arrêts de bus de l’av. Georgette, du lundi au vendredi. Assis ou debout, ils scrutent les visages des passants avant de solliciter de temps en temps une personne. D’autres sont assis sur des bancs en ville, mais ils ne tendent plus la main en quémandant à haute voix. Certains importunent poliment les gens, y compris des ados mineurs, sur la place historique et fréquentée de la Palud. Et ce malgré une loi cantonale votée par les députés et en vigueur depuis novembre 2018, qui interdit toute forme de mendicité, sanctionnée par des contraventions.

Certains ont déjà été dénoncés une dizaine de fois

Alors que fait la police municipale? «Elle agit, promet son porte-parole Jean-Philippe Pittet. Elle a en effet constaté qu’un groupe d’une douzaine de personnes étrangères s’adonne à la mendicité en ville depuis quelques semaines déjà. Et quand ils constatent des cas, les agents interviennent et dénoncent les contrevenants à la Préfecture» assure-t-il. Parmi ces mendiants originaires de Bulgarie, certains, multirécidivistes, ont déjà été dénoncés une dizaine de fois chacun, pour camping illégal, mendicité et violation de la loi fédérale sur les étrangers. Mais rien ne semble les dissuader. Et ils ne paient pas leurs amendes, à supposer qu’ils les reçoivent, car ils ne résident pas officiellement en Suisse.

«Pas efficace contre les réseaux»

Au nom de la Préfecture, le Département de l’intérieur dirigé par la ministre Verte Béatrice Métraux rétorque que la loi sur la mendicité adoptée par le Grand Conseil est appliquée. «Mais elle ne permet pas de combattre efficacement les réseaux qui s’y adonnent et n’est pas en mesure de sanctionner les mendiants qui vivent souvent dans la précarité», explique le collaborateur personnel de Mme Métraux. Une réponse qui a le don d’énerver Marc-Olivier Buffat, député et président du Parti libéral-radical vaudois: «Comment enquêter et avoir aussi un effet dissuasif sur ces clans venus des Balkans si on ne les place jamais en détention provisoire?» interroge-t-il. Avec son groupe PLR, il a l’intention d’aborder ce thème au Grand Conseil.