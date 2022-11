Lausanne: Signalé aux TL, un voyeur qui filmait sous les jupes n’a pas été inquiété

Les TL avaient regretté l’incident et simplement conseillé au témoin de s’adresser à la police. Le transporteur lui avait en outre expliqué que son service de sécurité menait des rondes aléatoires, mais ne pouvait pas prévenir l’entier des cas. Le service de communication des TL recommande aux témoins et aux victimes de signaler et de porter plainte ou d’effectuer le signalement via l’app de l’Observatoire de la sécurité et des discriminations de la Ville de Lausanne . «Il faut recueillir un maximum d’informations pour dénoncer. Dans toute intervention, il faut toujours veiller à sa propre intégrité», précise encore le porte-­parole de l’entreprise, Martial Messeiller.