Jessica Thivenin : Poussée à bout par son mari

Enceinte de leur deuxième enfant, la starlette de téléréalité Jessica Thivenin ne supporte plus Thibault Garcia.

Sur les réseaux sociaux, Jessica Thivenin, 31 ans, et Thibault Garcia, 30 ans, incarnent le couple idéal, aux yeux de leurs fans. Pourtant, depuis quelque temps, la réalité est bien moins rose pour les deux influenceurs français installés à Dubaï. Alors qu’elle attend leur deuxième enfant, Jessica ne peut plus encadrer son mari. «J’ai du mal à le supporter. Il m’a tellement poussée à bout hier qu’ il m’a fait pleurer avant d’aller au restaurant sur les escalators», s’est-elle plainte dans une story Instagram, samedi 20 février 2021. En arrière-plan dans la vidéo, on voit apparaître Thibaut en train de jouer avec leur petit Maylone, 1 an et demi. «Mais j’ai rien fait! On s’est toujours taquinés», s’est-il justifié.