Finlande : Poussée de l’extrême droite aux élections locales, mais moins forte que prévu

Les conservateurs sont arrivés en tête avec environ 21,1% des suffrages, devant les sociaux-démocrates de la Première ministre, 17,8%, et l’extrême droite, 14,5%.

Promis à un score proche de 18%, le parti anti-immigration et eurosceptique dirigé par Jussi Halla-aho n’a finalement obtenu 14,5%. (Photo Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP)

Les conservateurs du parti de la Coalition nationale (Kokoomus) sont arrivés en tête du vote pour les quelque 300 communes finlandaises, avec 21,1% des suffrages, selon des résultats quasi définitifs portant sur plus de 99% des bulletins dimanche soir. Avec ce score en légère progression par rapport au précédent scrutin de 2017, ils devancent les sociaux-démocrates de Sanna Marin.

Des tensions budgétaires entre les sociaux-démocrates de Sanna Marin et leurs alliés du Centre ont menacé la coalition d’explosion. (Photo Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP)

La principale surprise est venue de la formation nationaliste du parti des Finlandais: promis à un score proche de 18% selon les derniers sondages, ils n’ont finalement obtenu 14,5%. Il s’agit d’un record à des élections locales pour le parti anti-immigration et eurosceptique dirigé par Jussi Halla-aho, et une progression de près de cinq points par rapport à 2017. Mais ce score le laisse au rang de quatrième parti, derrière le Centre membre de la coalition gouvernementale (15%).

Ces élections municipales devaient initialement avoir lieu en avril mais avaient été repoussées à cause d’un pic de cas de Covid-19, dans une Finlande qui a été parmi les pays les plus épargnés par le virus en Europe. Un bilan qui a valu des niveaux élevés d’opinions favorables à Sanna Marin pour sa gestion du Covid. Mais des tensions budgétaires avec son allié du Centre ont menacé la coalition d’explosion, et une polémique a éclaté sur le remboursement supposément indu de certains de ses repas familiaux, dont des petits-déjeuners, à la résidence officielle de Kesäranta.