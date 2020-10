Elections : Poussée des Verts au Parlement jurassien qui reste à droite

Grands gagnants, les écologistes ont gagné 3 sièges lors des élections cantonales dimanche. Les Vert’libéraux font leur entrée au législatif avec deux élus.

Revers du PCSI

Le Parti chrétien-social indépendant (PCSI) du ministre David Eray est du côté des perdants avec 2 sièges en moins. Il n’en compte plus que 6. Le PDC perd aussi 2 sièges pour en détenir 15. Mais il faut relever qu’à l’issue de cette législature il n’en comptait plus que 14 après le départ de 3 dissidents.

A droite toujours, le PLR décroche 8 sièges (-1) et l’UDC 7 (-1). La droite a ainsi enregistré un recul de sa majorité au Parlement. PDC, PLR et UDC auront 30 élus, 32 avec les deux représentants des Vert’libéraux. Le PS, les Verts, CS-POP et le PCSI compteront 28 députés lors de la prochaine législature.

Longue attente

Au total, 457 candidats étaient en course pour les 60 sièges du Parlement: 30 pour le district de Delémont, 20 pour celui de Porrentruy et 10 pour celui des Franches-Montagnes. Dans ce dernier district, une soeur et son frère ont été élus sous les couleurs des Verts et siégeront donc ensemble.