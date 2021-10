Hausse des prix : Poussée d’inflation «plus longue que prévu» mais temporaire

La Banque centrale européenne estime que la tendance devrait se stabiliser en 2022.

La poussée inflationniste en Europe sera «plus longue que prévu», mais devrait «reculer» au cours de l’année 2022, a estimé jeudi la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui justifie ainsi le maintien de taux d’intérêt historiquement bas. «Même si l’actuelle hausse de l’inflation va durer plus longtemps que prévu, nous nous attendons à ce qu’elle ralentisse au cours de l’année prochaine», a-t-elle déclaré à l’issue de la réunion ordinaire du conseil des gouverneurs qui a décidé de maintenir toutes ses mesures de soutien à l’économie.

«La hausse de l’inflation reflète la combinaison de trois facteurs», à savoir «la forte hausse des prix de l’énergie», «l’augmentation de la demande liée à la réouverture de l’économie» et les effets de la «TVA en Allemagne», a-t-elle ajouté. Or, «nous prévoyons que l’influence de ces facteurs s’atténuera au cours de l’année 2022», a affirmé Mme Lagarde.

«Nous continuons à prévoir que l’inflation à moyen terme restera inférieure à nos objectifs de 2%», a-t-elle ajouté. «Nous sommes absolument déterminés à atteindre cet objectif, mais nous devons le faire sur la base de données. Nous devons être patients», a souligné Mme Lagarde alors que la pression s’accentue sur la BCE pour qu’elle normalise sa politique monétaire et planifie un relèvement des taux.

Hausse de 3,4%

La hausse des prix s’accélère depuis plusieurs mois en Europe, atteignant 3,4% sur un an en septembre. A l’approche de l’hiver, les prix du gaz et de l’électricité flambent sur le continent, alors que la demande explose pour alimenter la reprise post-pandémie. Par ailleurs, l’épidémie de coronavirus a bouleversé les chaînes d’approvisionnement, occasionnant des pénuries de matières premières et de composants, accroissant les tensions inflationnistes.