Dimanche matin, à Annecy-le-Vieux, une maman et son enfant dans une poussette ont été fauchés sur le trottoir par une voiture partie en embardée. Selon «Le Dauphiné libéré», l’auto aurait dévié de sa trajectoire pour éviter une voiture arrêtée au passage pour piétons. La mère et le bébé ont été emmenés à l’hôpital, la femme de 33 ans souffrant de plusieurs traumatismes, le nourrisson pour contrôles. La conductrice de la voiture, indemne, a été entendue par les gendarmes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’accident.