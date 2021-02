Pollution : Poussière du Sahara: le Valais met en garde sa population

Le canton recommande d’éviter les activités physiques intensives, de ne pas aérer les logements plus que nécessaire. Ceci en raison d’une concentration de particules fines trop haute, due au récent nuage du Sahara.

Les Valaisans sont priés de modérer leurs efforts physiques intenses, de ne pas aérer leur logement plus que nécessaire et d’éviter les facteurs irritants pour les poumons, tels que le tabac, les fumées ou les solvants. En cause, une pollution de l’air due à l’apport récent de sables du Sahara, ainsi qu’à la situation météorologique actuelle, fait savoir le canton jeudi, en recommandant également l’utilisation des transports publics et le covoiturage.