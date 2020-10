Alexeï Navalny : «Je ne ferai pas le cadeau à Poutine de ne pas rentrer»

Dans sa première interview depuis sa sortie d’hôpital, l’opposant russe Alexeï Navalny a accusé le locataire du Kremlin d’être derrière son empoisonnement au Novitchok.

Alexeï Navalny y assure que son objectif «est de retrouver la forme aussi vite que possible, pour pouvoir rentrer». «Ne pas rentrer signifierait que Poutine a atteint son objectif», a dit M. Navalny, affirmant : «Mon devoir est à présent de rester comme je suis, quelqu’un qui n’a pas peur. Et je n’ai pas peur!» L’opposant a accusé le président russe d’être derrière son empoisonnement, dans son entretien au Spiegel. «J’affirme que Poutine est derrière cet acte, je ne vois pas d’autres explications», a-t-il dit.

La Russie au menu de l’UE

Dans son entretien, il a donné des détails sur son évanouissement dans l’avion qui le ramenait de Tomsk, en Sibérie, à Moscou. Il a affirmé avoir dit au personnel d’équipage qu’il avait était empoisonné. «J’ai alors entendu des voix de plus en plus étouffées, une femme disant: ne vous évanouissez pas. Et c’est tout. Je savais que j’étais mort. Je ne me suis rendu compte que plus tard que j’avais tort».