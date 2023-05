Attaque sur Moscou: Poutine accuse l’Ukraine de vouloir «terrifier» la population russe

«Une voie différente»

«Irresponsables»

Les autorités russes ont reproché mardi aux Occidentaux leur soutien à l’Ukraine, qui pousse selon elles Kiev à mener des attaques de plus en plus «irresponsables». «Le soutien des Occidentaux au régime de Kiev pousse les dirigeants ukrainiens à commettre des actes criminels de plus en plus irresponsables», a fustigé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, accusant l’Ukraine de chercher à «semer la panique» en Russie.