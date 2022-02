Guerre : Poutine appelle l’armée ukrainienne à «prendre le pouvoir» à Kiev

«Prenez le pouvoir entre vos mains.» Le président russe a demandé aux militaires ukrainiens de renverser Volodymyr Zelensky et sa «clique de drogués et de néonazis».

Le président russe Vladimir Poutine a appelé, vendredi, les militaires ukrainiens à «prendre le pouvoir» à Kiev, en renversant le président Volodymyr Zelensky, et son entourage, quelques minutes après avoir évoqué des négociations avec Kiev. «Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier entre vous et moi», a-t-il lancé à l’armée ukrainienne, dans une intervention retransmise à la télévision russe.