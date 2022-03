Russie-Luxembourg – Poutine «apprécie la volonté de dialogue» de Xavier Bettel

«Élimination de Poutine», sujet clos

Quant aux relations bilatérales entre le Luxembourg et la Russie, l’ambassade assure que les questions inhérentes aux intérêts russes au grand-duché n’ont pas été abordées. «Pas le sujet le plus important», estime-t-elle. Pas plus que la sortie polémique du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, sur «l’élimination de Vladimir Poutine»: «Le ministre s’est exprimé via communiqué (ndlr: pour revenir sur ses propos) et M. Bettel a indiqué que l’affaire était close. Nous nous en tenons à cela», conclut l’ambassade.