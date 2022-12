Poutine assure à Xi qu’il veut renforcer leur coopération militaire

Russie-Chine : Poutine assure à Xi qu’il veut renforcer sa coopération militaire avec Pékin

«Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l’Occident, nous défendons nos positions de principe», s’est félicité Vladimir Poutine lors de son entretien à distance avec Xi Jinping.

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine, lors d’une rencontre par visioconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping, louant la résistance de Moscou et Pékin face aux «pressions» occidentales.

«Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l’Occident, nous défendons nos positions de principe», s’est félicité Vladimir Poutine. Selon lui, «la coordination entre Moscou et Pékin sur la scène internationale (…) sert à la création d’un ordre mondial juste et fondé sur le droit international».