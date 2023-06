Contre-offensive ukrainienne : Poutine assure que Kiev subit des pertes quasi «catastrophiques»

«L’ennemi n’a réussi dans aucune de ces zones»

Selon Vladimir Poutine, l’Ukraine a lancé cette «contre-offensive à grande échelle, avec l’utilisation de réserves préparées à cette fin», le 4 juin sur «plusieurs» secteurs du front. Il a cité deux secteurs dans le sud de l’Ukraine et un dans l’est, sans mentionner celui de Bakhmout où les forces ukrainiennes ont aussi fait état d’offensives qui leur ont permis d’avancer de plusieurs centaines de mètres.

«L’ennemi n’a réussi dans aucune de ces zones. Il a subi de lourdes pertes», a poursuivi Vladimir Poutine, affirmant que la moitié de ces pertes ukrainiennes étaient «irréversibles». Il a assuré que Kiev avait perdu «environ 25 ou peut-être 30% de l’équipement» qui a été fourni à l’Ukraine par les Occidentaux, donnant le chiffre de 160 chars et plus de 360 blindés hors d’usage. Côté russe, il a admis la perte de 54 chars, «dont certains doivent être restaurés et réparés».