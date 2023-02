CATASTROPHE AERIENNE: Poutine aurait approuvé le missile qui a touché le MH17

Catastrophe aérienne : Poutine aurait approuvé le missile qui a touché le MH17

Au-dessus de l’Ukraine

L’appareil de la Malaysia Airlines reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, lorsqu’il a été touché le 17 juillet 2014 au-dessus de la partie de l’est de l’Ukraine, aux mains des rebelles prorusses. L’annonce de la JIT intervient moins de trois mois après qu’un tribunal néerlandais a condamné deux Russes et un Ukrainien pour le meurtre des passagers et des membres de l’équipage du MH17, après les avoir jugés en leur absence.

«Il n’y a qu’un seul qui décide»

«Pistes épuisées»

Les enquêteurs avaient précédemment conclu que le système de missiles BUK avait été transféré à partir d’une base militaire russe à Koursk (ouest de la Russie) et qu’ils cherchaient à découvrir qui faisait partie de son équipage et qui faisait partie de la chaîne de commandement.

Moscou nie toute implication

Un tribunal néerlandais a condamné en novembre par contumace les Russes Igor G. et Sergueï D. et l’Ukrainien Leonid K. à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans la tragédie. Moscou a nié toute implication et a qualifié le verdict de «scandaleux». La JIT comprend des représentants des Pays-Bas, de l’Australie, de la Belgique, de la Malaisie et de l’Ukraine, les pays les plus touchés par le crash.