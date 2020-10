Allemagne : Poutine aurait autorisé lui-même l’évacuation de Navalny

Jeudi, le président russe a déclaré qu’il avait personnellement intercédé pour que l’opposant Alexandre Navalny puisse rejoindre l’Allemagne.

Selon le président russe, Alexeï Navalny, 44 ans, aurait pu ne pas être autorisé à quitter le pays à cause «de restrictions liées à des affaires judiciaires» en cours contre lui en Russie. «J’ai immédiatement demandé au procureur général d’autoriser cela (ce départ, ndlr). Et il est parti», a ajouté Vladimir Poutine.

Relations tendues

L’opposant, toujours en convalescence en Allemagne, a directement accusé Vladimir Poutine d’être derrière son empoisonnement, une mise en cause réfutée par Moscou qui l’a jugé «inacceptable». Cet événement a tendu encore plus les relations entre la Russie et l’Occident. La semaine dernière, l’Union européenne a ainsi sanctionné six hauts responsables russes en lien, selon Bruxelles, avec cette affaire.