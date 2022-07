Suisse: Poutine caricaturé: la Russie menace de porter plainte contre la NZZ 

Moscou n’a pas apprécié un article de la NZZ critiquant le président russe Vladimir Poutine. Du coup, la Russie a menacé la Neue Zürcher Zeitung de poursuites judiciaires après sa publication et ainsi que celle d’une caricature du chef du Kremlin. L’ambassade russe a publié une lettre en ce sens adressée au rédacteur en chef du journal alémanique, Eric Gujer.

«Nous sommes extrêmement indignés par la publication de la caricature insultante du président de la Fédération de Russie», indique la lettre. Celle-ci a été publiée samedi par le service de presse de l’ambassade de Russie en Suisse sur son site internet. «Nous pensons que la liberté d’expression n’est en aucun cas compatible avec la liberté de répandre des insultes et des fausses informations», écrit l’ambassade russe. Elle se réserve le droit de porter plainte pour diffamation et calomnie contre l’article en question ainsi que contre d’éventuelles futures publications «calomnieuses et offensantes» à l’égard des dirigeants russes, est-il précisé.