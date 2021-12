Russie : Poutine célèbre le tir d’une «salve» de missiles hypersoniques

À la veille de Noël, le Kremlin a annoncé avoir procédé à des tirs d’essai de missiles hypersoniques Zircon, d’une portée maximale d’environ 1000 kilomètres.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi un tir d’essai réussi d’une salve de missiles hypersoniques Zircon, un type d’armes jugé «invisible» par Moscou et au coeur d’une course aux armements entre puissances militaires.

Une première, selon les médias russes

«C’est un grand événement pour le pays et une étape significative pour renforcer la sécurité de la Russie et ses capacités de défense», a-t-il poursuivi, sans plus de détails sur le tir.