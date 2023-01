Commémorations de l’Holocauste : «Poutine construit de nouveaux camps à l’est», dit Mateusz Morawiecki

Poutine pointé du doigt

«Démons criminels»

Les enquêteurs de l’ONU ont déclaré l’année dernière avoir collecté des informations sur plus de 400 détentions arbitraires et disparitions organisées par les forces russes en Ukraine. Différentes organisations et institutions ont aussi dénoncé les attaques contre les populations civiles, les conditions de détention de civils et de prisonniers de guerre, le transfert forcé ou la filtration de citoyens ukrainiens – y compris d’enfants – vers la Russie et des meurtres et des violences sexuelles assimilables à des exécutions. «Fermement et ensemble, nous devons nous opposer aux démons criminels qui commettent un génocide à l’est de l’Europe», a insisté Mateusz Morawiecki.