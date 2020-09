Russie : Poutine «convaincu» que Loukachenko surmontera la crise

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko et son homologue russe Vladimir Poutine se sont rencontrés ce lundi à Sotchi, au sud-ouest de la Russie, pour discuter notamment de la crise politique au Bélarus.

Contesté dans la rue depuis août, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a rencontré lundi son homologue russe Vladimir Poutine, son principal soutien qui s’est dit «convaincu» qu’il surmontera la crise, sans s’avancer publiquement sur un soutien plus marqué.

Départ réclamé

Dimanche, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Minsk pour le cinquième week-end consécutif afin de réclamer le départ du pouvoir d’Alexandre Loukachenko, âgé de 66 ans et qui dirige son pays depuis 1994, une mobilisation toujours très forte malgré l’arrestation ou l’exil des principaux opposants.

Il ne s’est en revanche pas exprimé en faveur d’un soutien plus marqué au cours de cette conversation de vingt minutes pendant laquelle Alexandre Loukachenko a monopolisé la parole, remerciant Vladimir Poutine «personnellement» et «tous les Russes» de leur appui.

«Préparer nos armées»

Important prêt

Cheffe de file de l’opposition contrainte à l’exil en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa avait plus tôt interpellé Vladimir Poutine.

«Je regrette que vous ayez décidé d’avoir un dialogue avec l’usurpateur et non pas avec le peuple bélarusse», a dit celle qui revendique la victoire à la présidentielle du 9 août et qui s’est lancée en politique au printemps après l’arrestation de son mari.